(Québec ) Montréal déclare l’état d’urgence local sur son territoire afin de se doter de pouvoirs « exceptionnels » pour combattre la pandémie de COVID-19 qui frappe le Québec et la métropole.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a expliqué vendredi que l’état d’urgence donne à la Ville les pouvoirs nécessaires pour conclure d’urgence des ententes afin de réquisitionner des lieux d’hébergements privés, si nécessaire. Montréal peut aussi acheter du matériel d’urgence et de la nourriture pour les personnes qui y seraient hébergées.

Mais à cette étape de la pandémie, Montréal n’est pas placée en quarantaine et n’est pas confinée. Cette décision, si elle devait être prise pour freiner la propagation du coronavirus, viendrait des autorités gouvernementales à Québec, a dit la mairesse.

Cette annonce de la Ville de Montréal survient alors que le Québec connaît vendredi un bond de décès en raison de la pandémie de COVID-19 : dix nouvelles personnes sont mortes, pour un total de 18 décès, alors qu’il y a désormais 2021 cas confirmés dans la province. Il s’agit d’une augmentation de 392 nouvelles personnes infectées en une journée. 141 personnes sont désormais hospitalisées, en augmentation de 35 patients depuis 24 heures, et 50 personnes de ce nombre sont soignées aux soins intensifs.

> Consultez la Loi sur la sécurité civile

Montréal et l’Estrie sont les deux régions les plus touchées pour l’instant au Québec. Dans la métropole, 971 Montréalais sont infectés du virus, alors qu’ils sont 227 dans la même situation en Estrie. Le premier ministre François Legault a demandé vendredi à tous les Québécois d’éviter de voyager dans ces deux régions en particulier, alors qu’il est déjà recommandé d’éviter tous voyages interrégionaux jusqu’à nouvel ordre.

« Les gens qui sont à Montréal ou en Estrie, c’est encore plus important de rester à la maison autant que possible. Ça veut dire aussi que tous les Québécois qui ne sont pas à Montréal ou en Estrie, [n’allez pas] à Montréal ou en Estrie, allez-y seulement si c’est nécessaire », a-t-il dit, ajoutant qu’on « n’est pas à l’étape de fermer ces régions ».

État d’urgence local, points de contrôle en périphérie

L’état d’urgence local est une mesure encadrée par la Loi sur la sécurité civile, permet à une municipalité de déclarer l’état d’urgence et de « contrôler l’accès à son territoire, d’ordonner le confinement de personnes ou de requérir l’aide de tout citoyen qualifié », explique l’organisme Educaloi.

Le Québec a également déclaré le 13 mars dernier l’état d’urgence sanitaire sur tout son territoire. Cette disposition, quant à elle encadrée par la Loi sur la santé publique, permet aux autorités de santé publique d’« interdire l’accès à tout ou partie du territoire concerné ou n’en permettre l’accès qu’à certaines personnes et qu’à certaines conditions ».

Ainsi, des régions ou des villes pourraient être confinées en partie ou en totalité pour freiner la propagation du virus, a réitéré vendredi le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Or, cette décision se prendrait de concert avec les autorités de santé publique et le gouvernement.

« C’est sûr que quand on confine des gens dans un territoire, on s’assure que la sécurité, les besoins essentiels soient là. On n’ira pas enfermer un secteur puis dire : dans ce quartier-là, personne ne mange. On s’organise pour qu’il n’y ait pas de violence non plus », a affirmé vendredi M. Arruda, ajoutant que « des fois, on est obligés de mettre du contrôle en périphérie parce qu’il y en a qui veulent partir puis il ne faut pas. »

Chose certaine, a-t-il ajouté, « quand on ira à ces mesures-là, on va s’assurer de prendre soin des personnes qui sont à l’intérieur comme de celles à l’extérieur ».

Aide aux travailleurs

Au niveau économique, M. Legault a également annoncé vendredi qu’il avait mandaté son ministre des Finances, Eric Girard, pour qu’il trouve une façon de dédommager les travailleurs des services essentiels qui gagnent moins de 2000 $ par mois, la prestation d’urgence octroyée par Ottawa à ceux qui perdent leur emploi en raison de la crise.

« Donnez-moi un peu de temps, ce n’est pas simple à mettre en place, mais ceux qui continuent de travailler et qui gagnent moins de 2000 $ [par mois], on va vous compenser. Faites-moi confiance », a promis François Legault.

Plus tôt vendredi, Québec a également annoncé qu’il injectait 2,5 millions supplémentaires pour soutenir les organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale.

« Je veux faire un appel à tous les Québécois, les voisins, la famille un petit peu plus éloignée : soyez vigilants. Si vous êtes au courant qu’en enfant ou qu’une femme subit de la violence, bien, appelez la police », a déclaré M. Legault.