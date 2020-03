Le nombre de patients soignés aux soins intensifs pour la COVID-19 continue de bondir à l’Hôpital général juif, alors que Montréal devient de plus en plus l’épicentre de l’épidémie avec près de la moitié des diagnostics positifs dans la province.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« Ça monte tous les jours », résume Francine Dupuis, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, duquel relève l’Hôpital général juif. « Mais nous sommes prêts à en prendre plus », assure-t-elle.

Le centre hospitalier soigne maintenant 40 patients atteints de la COVID-19, dont 19 aux soins intensifs. Jeudi après-midi, ils n’étaient que 14 à être traités aux soins intensifs. La situation demeure toutefois sous contrôle maintient Mme Dupuis.

« On ajoute des lits aux soins intensifs au fur et à mesure. Mais ça devient plus serré au niveau du personnel. Des infirmières, on n’en pond pas. Ce sont des infirmières spécialisées », explique-t-elle en entrevue vendredi matin.

Tous les patients aux soins intensifs n’ont toutefois pas besoin d’être mis sous respirateur ou dans une chambre à pression négative, précise la dirigeante du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Premier centre hospitalier à accueillir les patients atteints de la COVID-19 à Montréal, l’Hôpital général juif partage maintenant la tâche avec de nombreux centres hospitaliers de l’île de Montréal, comme le CHUM, Sacré-Cœur et Maisonneuve-Rosemont. « Ça nous aide énormément », maintient Francine Dupuis.

Dès dimanche, une nouvelle clinique de dépistage à l’auto sera déployée dans le secteur de Côte-Saint-Luc – un coin chaud de l’épidémie – sur le terrain du CLSC René Cassin sur le boulevard Cavendish.

On comptait jeudi 782 cas de COVID-19 à Montréal, soit 48 % de tous les diagnostics positifs dans la province. « Dans la région de Montréal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas », a déclaré jeudi le Dr Horacio Arruda. Un nouveau bilan devrait être rendu public en début d’après-midi.