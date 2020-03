Les 2,5 millions serviront « à couvrir les frais d’hébergement et de transport ou encore les heures supplémentaires réalisées ».

(Québec) Le gouvernement Legault débloque 2,5 millions supplémentaires pour soutenir les organismes d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugales.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

La ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a annoncé vendredi par voie de communiqué que ces fonds s’ajoutent aux 181 millions sur cinq ans qui ont été annoncés lors du dernier budget, plus tôt ce mois-ci. Les 2,5 millions serviront « à couvrir les frais d’hébergement et de transport ou encore les heures supplémentaires réalisées ».

« La crise sanitaire actuelle et les mesures d’isolement imposées par le gouvernement exposent plus que jamais certaines femmes à des situations de violence. Cette aide d’urgence était donc nécessaire. J’aimerais lancer un message important à toutes les femmes du Québec : l’isolement n’interdit pas de fuir. N’hésitez pas à recourir aux services spécialisés des organismes et des maisons d’hébergement », a déclaré la ministre vendredi.