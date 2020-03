Le geste vise aussi à valoriser le dévouement du personnel de la santé et de tous ceux qui veillent à la sécurité et au bien-être des gens.

(Montréal) L’archevêque de Montréal, Christian Lépine, et l’évêque auxiliaire de Québec, Marc Pelchat, ont demandé de faire sonner les cloches des églises de leurs diocèses respectifs dès dimanche prochain, pendant 10 minutes, à partir de midi, et tous les dimanches jusqu’à Pâques.

La Presse canadienne

Cette idée avait été proposée plus tôt cette semaine par les évêques français.

Monseigneur Lépine explique qu’en ce temps de carême pour les chrétiens, cette initiative est une façon de démontrer la solidarité et la fraternité de l’Église avec les familles, les malades et leurs proches. Le geste vise aussi à valoriser le dévouement du personnel de la santé et de tous ceux qui veillent à la sécurité et au bien-être des gens.

Mgr Pelchat espère que les cloches familières réchauffent les cœurs, en particulier ceux des personnes aînées qui sont confinées et qui peuvent se sentir davantage seules ou inquiètes.

Cette année, la fête de Pâques sera célébrée le 12 avril.