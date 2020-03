Après le Maroc, l’Espagne, plusieurs pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, voilà que le gouvernement fédéral est interpellé par des Canadiens coincés en Inde. D’autres ressortissants attendent désespérément des vols nolisés pour quitter d’autres pays, dont les Philippines. À Cuba, les autorités ont expulsé les voyageurs des hôtels et maisons de location pour les regrouper en isolation dans la capitale.

« Nous sommes entassés l’un sur l’autre dans un hôtel de la Havane avec des ressortissants de l’Italie. Eux, ils attendent un vol. Pas nous. Et on n’a pas le droit de sortir, on n’a aucune information du gouvernement canadien », a raconté Robert Nault, un retraité de 70 ans, qui séjournait depuis le 7 février dernier dans une maison située dans un secteur reculé de Cuba.

En Inde, second pays le plus densément peuplé de la planète, une quarantaine obligatoire de 21 jours est imposée à ses 1,3 milliard d’habitants. Les autorités policières n’hésitent plus à sortir le bâton pour punir les contrevenants.

L’instabilité devient difficile à gérer pour les Canadiens qui sont pris sur place, a expliqué Lambert Desrosiers-Gaudette. Le résidant de Saint-Lambert de 28 ans a passé les dernières journées à échouer dans ses multiples tentatives pour quitter New Delhi. Les vols sont tour à tour annulés.

« Plusieurs Indiens ont fait une association voyageurs-coronavirus », a-t-il relaté dans un courriel envoyé à ses proches, que sa sœur Joëlle Desrosiers a partagé avec La Presse.

« Le propriétaire de mon auberge, se disant surveillé par la police, nous a expulsés, moi et quelques autres voyageurs occidentaux […] All is good, mais ça reste étrange de se sentir persona non grata dans un pays dont on ne peut pas sortir », a-t-il précisé.

Pas encore de vol prévu

Chez Affaires mondiales, on signale à La Presse qu’il y avait 15 225 citoyens canadiens officiellement inscrits au registre de l’ambassade à New Delhi en date du 22 mars. Ce nombre peut cependant inclure des gens résidant en Inde ne voulant pas forcément rentrer au Canada.

Jeudi après-midi, aucun vol à destination de l’Inde n’avait été nolisé. « On est en train de travailler là-dessus. On n’a pas oublié l’Inde », a fait valoir une porte-parole du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.

Le diplomate en chef du Canada a assuré mercredi sur Twitter qu’il travaillait en étroite collaboration avec le haut-commissaire d’Ottawa en Inde, Nadir Patel, afin de « faciliter les vols dans une situation complexe », précisant « que le confinement rend les déplacements difficiles pour les voyageurs canadiens bloqués en Inde qui souhaitent rentrer chez eux ».

Coincés sur un bateau

Au large du Chili, les passagers du Celebrity Eclipse comptant plusieurs Canadiens à son bord attendent toujours d’être rapatriés. Karine Marchand, dont le père et sa conjointe sont sur le navire de croisière, a fait suivre à La Presse une note transmise par le capitaine Leonardos Palaiokrassas.

PHOTO BRIAN BURNELL, WIKIPÉDIA Le Celebrity Eclipse

Selon le haut officier, le Celebrity Eclipse sera autorisé à accoster le 30 mars dans le port de San Diego, en Californie. À partir de ce port, les passagers seront reconduits directement à l’aéroport international de San Diego, où des billets d’avion seront remis.

« On se demande quels sont les arrangements pour revenir au Canada. On le sait, la Californie est un foyer de contamination aux États-Unis. Est-ce que mon père sera en sécurité ? Est-ce qu’il ira en quarantaine, à Trenton, en Ontario ? Nous n’avons pas de réponse du gouvernement fédéral », s’inquiète Mme Marchand.

Aux Philippines

Pendant ce temps, Ginette Laporte s’inquiète pour sa fille Amélie Ouellette et son copain Sébastien Cholette coincés dans une maison en location de l’île de Siargao, dans la mer des Philippines.

« Leur santé est bonne. Mais, ils n’ont pas de nouvelles de l’ambassade sur les lieux. Ils sont inquiets. Ils se demandent si le Canada est au courant de leur situation, s’ils vont pouvoir revenir. Nous n’arrivons pas à obtenir des réponses », a déploré Mme Laporte.

Au Pérou, où plusieurs centaines de Canadiens sont pris, le président a annoncé jeudi que’état d’urgence est prolongé d’au moins 13 jours, jusqu’au 12 avril. Des vols devaient partir de la capitale Lima pour Toronto, jeudi, et vendredi.