Initiative pour aider les gens vulnérables de divers secteurs de Montréal

(Montréal) Dans le contexte de crise de la COVID-19, la Fondation Santé Urbaine, dédiée au bien-être de la population de quelques quartiers de Montréal, met en ligne sur son site web une campagne de financement permettant aux citoyens et entreprises d’aider les gens plus vulnérables des arrondissements Centre-Sud, Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie et Plateau Mont-Royal.