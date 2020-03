Ces secteurs sont aux prises avec d’importants problèmes d’itinérance, de pauvreté, d’exclusion sociale et psychiatriques.

(Montréal) Dans le contexte de crise de la COVID-19, la Fondation Santé Urbaine, dédiée au bien-être de la population de quelques quartiers de Montréal, met en ligne sur son site web une campagne de financement permettant aux citoyens et entreprises d’aider les gens plus vulnérables des arrondissements Centre-Sud, Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie et Plateau Mont-Royal.

L’argent recueilli servira à créer des fonds d’urgence tout au long de la durée de la crise pour aider les patients qui vivent des situations difficiles liées à leur santé dans les hôpitaux de Notre-Dame, Verdun, les huit CLSC et les 14 CHSLD de ces territoires qui regroupent environ 300 000 habitants.

Les projets soutenus par la Fondation Santé Urbaine comprennent notamment l’aménagement d’unités devant accueillir 80 itinérants en isolement à l’Hôpital Royal Victoria. La Fondation paiera pour les frais reliés à leur hygiène de base de même que pour quelques jeux, casse-têtes et téléviseurs pour qu’ils puissent s’informer et se divertir.

On procurera des tablettes électroniques afin de conserver une relation sociale entre les aînés résidents dans les 14 CHSLD et les membres de leur famille.

Le transport par taxi sera payé aux patients atteints d’un cancer afin qu’ils puissent se rendre à leur rendez-vous pour être traités.

Les personnes et dirigeants d’entreprise voulant aider sont invités à visiter le site web https://fondationsanteurbaine.com