L’Outaouais inquiet des visiteurs ontariens

Les Ontariens attirés par les chalets et les sentiers du Québec inquiètent les résidants de l’Outaouais. Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, prévoit faire une sortie à ce sujet mardi, et des préfets de MRC demandent au gouvernement Legault d’interdire les déplacements non essentiels entre les deux provinces.