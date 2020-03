(Québec ) Le Québec connaît lundi sa plus forte augmentation de nouveaux cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie : 628 personnes sont désormais infectées, une hausse de 409 cas en une journée. Il y a actuellement 45 patients hospitalisés dans la province, dont 20 aux soins intensifs.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Le gouvernement demande aux entreprises aux activités non essentielles qu'elles ferment jusqu'au 13 avril. « Le Québec sera en pause pour trois semaines », a dit François Legault lundi. Ces nouvelles restrictions ne visent pas les pharmacies et les épiceries, entre autres, mais elles visent notamment tous les chantiers de construction.

« Plus vite on va limiter les contacts, plus vite on va limiter la contagion et plus vite on va pouvoir retrouver une vie normale. Je demande à tous les Québécois de collaborer. J'ai besoin de vous », a dit le premier ministre.

Le gouvernement Legault avait prévenu les Québécois dimanche que la semaine commencerait avec une forte hausse des cas. « La plus grosse augmentation [de cas], on l’attend [lundi] », avait dit le premier ministre, alors que le ministère de la Santé indiquait le week-end dernier qu’il attendait la confirmation de 233 « cas probables » de COVID-19.

Québec modifie dès lundi sa façon de comptabiliser les cas de personnes infectées par le coronavirus. Le gouvernement inclut désormais « les cas probables » dans le total du nombre de personnes infectées afin de « mieux refléter la réalité ». Une partie de la hausse fulgurante de lundi résulte de ce changement méthodologique.

Le gouvernement a également accéléré ces derniers jours le nombre de tests qui sont faits chaque jour. À mesure que les résultats sont dévoilés, il va de soi que le nombre de cas augmente, avait-on prévenu. Au cours des prochains jours, les autorités gouvernementales regarderont particulièrement le nombre de Québécois qui sont hospitalisés. L’objectif des mesures de distanciation qui sont annoncées depuis quelques jours est d’éviter une surcharge de patients atteints de la COVID-19 aux urgences.

François Legault a également lancé un appel aux jeunes : si vous êtes en santé, offrez vos services aux organismes qui viennent en aide aux gens plus vulnérables dans la société, a-t-il dit dans un grand appel à la solidarité.