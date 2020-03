Entretien ménager: des dizaines de milliers de travailleurs au front

Ils sont partout, mais on prend rarement le temps de souligner leur apport. Aujourd’hui, les dizaines de milliers de travailleurs d’entretien ménager à travers le Québec sont au front pour freiner la propagation du virus. Dans les lieux publics, ils mettent les bouchées doubles et frottent littéralement comme si des vies en dépendaient. Parce que c’est le cas, et ils le savent.