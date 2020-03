On dénombre maintenant cinq décès liés à la COVID-19 dans la province et le nombre de personnes atteintes passe à 181, selon la plus récente mise à jour du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il s’agit de 42 cas de plus que vendredi, où le bilan s’élevait à 139 cas confirmés.

Mayssa Ferah

La Presse

Parmi les cinq morts, quatre d'entre eux sont des personnes âgées se trouvant dans la même résidence de Lanaudière. Ils s'ajoutent au premier décès, survenu il y a deux jours dans la résidence Éva, située à Lavaltrie.

Le directeur national de la santé publique Horacio Arruda a rappelé en point de presse que les visites sont défendues dans les centres de personnes âgées. « On va contraindre des gens qui ne respectent pas les consignes [...] Les droits d’un individu s’arrêtent là où l’impact à la communauté est très élevé », a-t-il dit.

Parmi les 181 personnes atteintes du coronavirus, 10 sont hospitalisées.

Ce bond significatif du nombre de cas est dû à l’augmentation du nombre de tests. Comme on teste plus qu’auparavant, de nouveaux cas sont détectés. Les mesures de distanciation sociale sont donc toujours efficaces et de mise.

Bilan

• 181 cas confirmés

• 57 cas probables

• 5 décès, dont un en attente d’une confirmation liée à l’infection

• 1 personne guérie

• 1512 personnes sous investigation

• 9242 analyses négatives (cas infirmés)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

> Cliquez ici pour lire la chronique On n’annule pas le printemps