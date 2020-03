(Ottawa) La prochaine étape dans la lutte contre la propagation de la COVID-19 est-elle la fermeture des frontières provinciales? Alors que le Canada continue de rapatrier ses ressortissants à l’étranger, Justin Trudeau déconseille à ceux qui sont ici de voyager d’une région à l’autre.

Mélanie Marquis

La Presse

Lors de sa conférence de presse quotidienne, samedi, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que les Territoires du Nord-Ouest fermaient leurs frontières à tout voyage non essentiel, une mesure qu’il a dit appuyer.

La décision du territoire s’ajoute à celle prise vendredi à Terre-Neuve-et-Labrador, où le gouvernement provincial a annoncé que tout visiteur, même s’il arrive d’ailleurs au Canada, devra s’imposer un isolement de 14 jours.

Invité à dire s’il voulait reprendre à l’échelle nationale la même demande que celle formulée avant lui par son homologue québécois François Legault, soit de restreindre les déplacements d’une région à l’autre, le premier ministre a opiné.

« On recommande que les Canadiens ne voyagent pas du tout à moins que ce soit essentiel. On recommande aux gens de rester chez eux, de ne pas aller voir leurs voisins. Ça s’applique aux États-Unis, et ça s’appliquerait aux provinces avoisinantes », a-t-il enchaîné.

« Il reste des gens qui ont des raisons importantes pour voyager, des raisons de famille ou d’affaires, mais si les gens peuvent garder leurs déplacements au minimum, rester chez eux, ce serait une bonne chose pour nous tous », a conclu Justin Trudeau.

Il a toutefois répété qu’il n’était pas prêt à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, qui pourrait lui fournir certains leviers pour restreindre les déplacements des Canadiens. En revanche, le recours à cette option musclée n’est pas écarté, a-t-il réitéré.

Sa ministre de la Santé, Patty Hajdu, a exprimé des doutes quant à l’efficacité de sceller les frontières interprovinciales. Son collègue aux Transports, Marc Garneau, a fait remarquer qu’il fallait maintenir « une certaine ouverture » pour les échanges commerciaux.

La frontière entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis samedi aux déplacements non essentiels. Cette mesure n’entrave cependant pas le transport de marchandises entre les deux partenaires.

L’opération rapatriement continue

Le Canada continue de travailler avec les compagnies aériennes pour extirper ses ressortissants qui sont coincés à l’étranger, a par ailleurs assuré Justin Trudeau. Quant aux Canadiens qui sont au pays, ils devraient éviter les voyages d’une région à l’autre, a-t-il insisté.

Ottawa travaille aussi « avec d’autres pays pour avoir les permissions et autres mesures logistiques nécessaires » pour ramener des Canadiens au bercail, a indiqué samedi le premier ministre lors de sa conférence de presse quotidienne à Rideau Cottage.

Des vols devraient être nolisés au Pérou, Espagne, ainsi que dans « d’autres pays qui seront annoncés le plus tôt possible », a-t-il ajouté.

« On ne pourra pas joindre tout le monde », a précisé Justin Trudeau, mais un maximum d’efforts sera déployé afin d’en rapatrier le plus grand nombre possible.

Les voyageurs qui présentent des symptômes de la COVID-19 ne pourront toutefois monter à bord des aéronefs, a-t-il rappelé.

Un premier vol d’Air Canada assurant la liaison entre Casablanca, au Maroc, et Montréal, affichait complet, samedi.

« Malheureusement il ne [reste] plus de places sur le vol d’Air Canada. Nous continuerons d’afficher toutes nouvelles d’autres options », a écrit sur Twitter l’ambassadrice canadienne au Maroc, Nell Stewart.

Elle a suggéré aux Canadiens pris au royaume de se rabattre sur Marrakech.

« Toujours des places sur TUI vol TOM909 à LONDRES de MARRAKECH. Présentez-vous au comptoir Royal Air Maroc pour avoir le billet, ensuite check-in 49-53. RAM/TUI vous attendent », a recommandé la diplomate.

Les vols de rapatriement qui seront déployés ces prochains jours seront payés par les Canadiens qui monteront à bord, bien que le gouvernement défraie une partie du montant.

- Avec La Presse canadienne