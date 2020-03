Santé mentale: la détresse liée au virus augmente

Depuis le début de la crise liée à la COVID-19, les centres de prévention du suicide et de services d’aide professionnelle sont plus sollicités qu’à l’habitude. Et ils prévoient que la demande augmentera considérablement dans les jours et semaines à venir. « Il faut s’attendre à un haut niveau de détresse psychologique », prévient la psychologue Rose-Marie Charest.