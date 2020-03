Faites-le pour Noémie.

La télémédecine à la rescousse

Les médecins québécois peuvent facturer leurs consultations par télémédecine depuis lundi tandis que les services privés sont inondés de demandes. Et dans le New England Journal of Medicine, un médecin explique comment son hôpital à Philadelphie a activé son logiciel de télémédecine pour éviter les visites inutiles à l’hôpital de patients potentiellement infectés et de patients âgés qui pourraient être infectés.