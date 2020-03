Selon l’Union des producteurs agricoles, les quelque 16 000 travailleurs issus du Mexique et d’Amérique centrale permettent de sécuriser les récoltes au Québec depuis plusieurs années. Sur la photo, des travailleurs à leur arrivée à l'aéroport Montréal-Trudeau mardi.

(Longueuil) L’incapacité pour les producteurs agricoles de faire venir au Québec des travailleurs saisonniers étrangers en raison des restrictions découlant de la COVID-19 suscite beaucoup d’inquiétudes à l’Union des producteurs agricoles (UPA) et à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Jean-Philippe Denoncourt

La Presse canadienne

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé, mercredi, la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis à la « circulation non essentielle ». Cette fermeture de la frontière canado-américaine durera « autant que ce sera nécessaire », a fait savoir M. Trudeau, et les restrictions aux déplacements ne s’appliqueront pas aux « échanges commerciaux ».

Le président des États-Unis, Donald Trump, a relayé le même message.

Mardi, M. Trudeau a annoncé que dès mercredi midi, sauf pour quelques exceptions, les frontières canadiennes seraient fermées à tous ceux qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents.

Selon l’Union des producteurs agricoles, les quelque 16 000 travailleurs issus du Mexique et d’Amérique centrale permettent de sécuriser les récoltes au Québec depuis plusieurs années.

Le président de l’UPA, Marcel Groleau, a affirmé mercredi en conférence de presse que leur absence pourrait être irremplaçable, même s’il croit pouvoir recruter des travailleurs québécois qui pourraient être mis au chômage prochainement par la crise de la COVID-19.

Le président de l’UPA réclame donc l’aide du gouvernement du Québec. Il brandit la possibilité que le Québec éprouve des difficultés alimentaires en raison d’une production agricole plus faible et une réduction des importations, les marchés étrangers devant eux aussi nourrir, d’abord, leur propre population.

L’UPA craint aussi une hausse du coût du panier d’épicerie de la population, en particulier des fruits et des légumes.

Selon l’organisme, les produits horticoles représentent environ 17 % du panier d’épicerie des Québécois.

Lors de la conférence de presse, Marcel Groleau était accompagné de représentants de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, du Conseil de la transformation alimentaire du Québec ainsi que de Sollio Groupe Coopératif.

Appel à Ottawa de la FCEI

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement fédéral d’assouplir son interdiction d’entrée au pays, au bénéfice des travailleurs étrangers temporaires « dont le travail est nécessaire à la culture et à l’approvisionnement des fruits et légumes du Québec ».

La FCEI, qui représente plus de 1000 entreprises agricoles au Québec, a dit joindre sa voix à celle de l’UPA pour demander que les travailleurs étrangers temporaires du Mexique, du Guatemala et des autres pays d’Amérique latine, puissent continuer de travailler au Québec.

« Il est urgent que le Canada s’entende avec les pays concernés afin d’assurer une circulation sécuritaire et sanitaire de ces travailleurs avant le réchaud printanier », a affirmé par communiqué François Vincent, vice-président à la FCEI.

En se basant sur un sondage effectué pour la FCEI, l’organisation soutient que 75 % des exploitants agricoles au Canada ne pourraient pas fonctionner sans travailleurs étrangers.