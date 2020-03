Les épidémies au fil des siècles

Il y a eu la peste, le choléra, la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong, le SRAS… Depuis des siècles, l’humanité apprend à combattre les épidémies. Le cas de la COVID-19 est-il très différent de ses sombres précurseurs ? Oui et non, répond Patrice Bourdelais, démographe, historien spécialiste des épidémies et directeur d’études émérite à l’École des Hautes Études en sciences sociales à Paris (EHESS).