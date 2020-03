Montréal adapte ses services à la COVID-19

La Ville de Montréal continue de s’adapter à la COVID-19 en adoptant de nouvelles mesures. La mairesse Valérie Plante en a fait l’annonce en conférence de presse mardi après-midi. Et si jeudi dernier, lors de l’annonce de la fermeture des installations sportives, communautaires et de loisir, elle avait refusé de parler de crise, mardi, la mairesse n’hésitait plus à utiliser ce terme.