Plusieurs Canadiens qui sont à l’étranger et qui veulent rentrer au bercail sont confrontés à une flambée des prix des vols.

Le gouvernement fédéral s’engage dans une opération sans précédent pour ramener au pays des dizaines de milliers de Canadiens éparpillés aux quatre coins du monde.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

« C’est une opération sans précédent en temps de paix », a lancé à La Presse le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne, qui pilote cette délicate opération en étroite collaboration avec les compagnies aériennes, la Croix-Rouge et les pays où se trouvent les Canadiens qui tentent de revenir au pays.

En soirée lundi, son ministère a confirmé que le gouvernement Trudeau crée un programme spécial d’aide financière, le Programme de prêts d’urgence COVID-19 pour les Canadiens à l’étranger.

Les Canadiens dans le pétrin pourront demander un prêt d’urgence pouvant aller jusqu’à 5000 $ pour revenir au pays en temps voulu et assumer temporairement leurs coûts de subsistance en vue de leur retour.

Le ministre Champagne encourage d’ailleurs tous les Canadiens à l’étranger à s’inscrire auprès des services consulaires les plus proches pour obtenir les dernières mises à jour sur la situation relativement à leur destination.

Consultez le site d’inscription des Canadiens à l’étranger

Extrait du communiqué:

Le gouvernement du Canada encourage tous les Canadiens à l’étranger à s’inscrire auprès du service d’Inscription des Canadiens à l’étranger pour obtenir les dernières mises à jour sur la situation à leur destination.

Les Canadiens admissibles se trouvant actuellement à l’extérieur du Canada et qui ont besoin d’aide pour rentrer au pays peuvent contacter la mission canadienne la plus proche ou le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence du Canada, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par téléphone au +1 613 996 8885 (à frais virés si ce service est offert) ou par courriel à sos@international.gc.ca.