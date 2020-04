La fermeture des entreprises et commerces non essentiels prolongée jusqu'au 4 mai

(Québec) Le Québec va rester « sur pause » plus longtemps : toutes les entreprises et tous les commerces non essentiels demeureront fermés jusqu’au 4 mai, trois semaines de plus que prévu. Le gouvernement lance une plateforme numérique, « Le Panier bleu », qui présentera un inventaire de produits québécois, afin d’encourager l’achat local.