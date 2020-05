Pas d’épidémie cachée au Québec

Bonne nouvelle : des chiffres dévoilés jeudi sur la mortalité semblent confirmer qu’il n’y a pas d’« épidémie cachée » au Québec et que le gouvernement comptabilise bien les morts liées à la COVID-19. Sur une note plus sombre, de nouvelles statistiques indiquent que si les jeunes succombent peu à la maladie, ils peuvent néanmoins tomber gravement malades et nécessiter une hospitalisation.