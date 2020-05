Les porcheries débordent

Pénurie de farine, lait jeté… S’il y a une chose que la pandémie a révélée au grand public, c’est la complexité de la chaîne alimentaire et sa précarité lorsqu’un de ses maillons se rompt. Et lorsque les abattoirs ferment à cause d’une éclosion, les éleveurs, eux, restent pris avec leurs animaux.