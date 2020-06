Yves Boisvert Chronique

«Big Georges», le doc Vad et le vaccin

On le surnommait « la Roche » et « Big Georges » quand il jouait au hockey. Mais Georges Laraque est asthmatique et quand il a publié sa photo de patient COVID-19 à l’hôpital avec des tubes qui lui pulsaient de l’oxygène dans les poumons, ça semblait dangereux.