Les tenanciers récalcitrants dans la ligne de mire de la police

Depuis que le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, a annoncé que les policiers donneraient des constats d’infraction et pourraient même arrêter les citoyens qui ne respectent pas les consignes de santé publique visant à diminuer les risques de propagation de la COVID-19, les enquêteurs de la section Moralité et leurs collègues de l’escouade Éclipse, spécialisés dans la surveillance des débits de boissons et la collecte de renseignements sur les gangs et le crime organisé, sont eux aussi passés en mode coercitif.