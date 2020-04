Québec dépêche le personnel des hôpitaux dans les CHSLD

Tous les employés des hôpitaux et des CLSC « moins sollicités actuellement » seront envoyés « très rapidement » dans les CHSLD, et ce, pour une durée minimale de deux semaines, en vertu d’une directive envoyée par un sous-ministre de la Santé aux CISSS et aux CIUSSS de la province tard samedi soir.