« C’est business as usual. Je n’ai pas vu de changements. Je n’en ai pas vu », lance Me Audrey Amzallag. Malgré l’arrêt partiel des activités judiciaires et les audiences en huis clos, le palais de justice de Montréal fourmillait lundi matin. Plus d’une douzaine d’avocats s’entassaient dans plusieurs salles de cour, malgré les recommandations de la santé publique pour limiter la propagation de la COVID-19.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« C’est stressant. Tout le monde veut garder une distance, mais malheureusement, ce n’est pas possible dans les salles de cour », a déploré la criminaliste Me Audrey Amzallag en sortant d’une salle « à volume » du palais de justice. En milieu d’avant-midi, on trouvait pas moins de 16 avocats dans la salle d'audience 4.07, dont cinq avocats de la défense, assis épaule à épaule.

Dans les corridors du palais, il était très difficile de garder la distance recommandée d’un mètre lundi matin, alors que des avocats, des accusés et des membres de la cour faisaient les cent pas devant des salles d’audience. Une situation décriée par plusieurs personnes interrogées par La Presse.

Les règles d’hygiène semblent également à géométrie variable. Dans une salle d’audience, une constable spéciale exigeait que chacun se lave les mains avec une lingette. Une mesure inexistante dans les salles très fréquentées. Dans une salle, un accusé en liberté toussait légèrement, sans aucune intervention du constable. « Dieu seul sait que ce n’est pas très propre ici. Je n’ai vu personne nettoyer », lâche Me Amzallag.

La magistrature et le ministère de la Justice ont décidé vendredi de suspendre toutes les activités judiciaires régulières, comme les procès et les audiences de gestion. Seules les demandes urgentes peuvent être entendues en Cour supérieure du Québec et en Cour du Québec, telles que les comparutions et les enquêtes sur remise en liberté.

Puis, dimanche soir, la ministre de la Justice du Québec, Sonia Lebel, a annoncé que les audiences devant les tribunaux qui ne peuvent être reportées seraient désormais tenues à huis clos. Seules les personnes dont la présence est nécessaire sont donc admises dans les salles. Une mesure qui diminue toutefois très peu le nombre de visiteurs, puisque les membres du public se font généralement rares dans une salle d’audience.

« On est complètement désorganisé ! », s’exclame Me Elfriede Duclervil dans le corridor. La criminaliste n’en revient pas à quel point l’information transmise par le ministère de la Justice n’est pas claire. « Le justiciable ne sait pas s’il doit venir au palais ou pas ! Il a peur d’avoir un mandat d’arrêt », déplore-t-elle.

« Je pense qu’entre vendredi 16 h 30 et hier soir 23 h 30, on a reçu six, sept communiqués différents ! », s’étonne sa consœur Me Amzallag.

Le criminaliste Me Michael Morena se résignait lundi à assister à la valse des avocats en salle d’audience. « On fait ce qu’on peut. Il faut faire les dossiers », lâche-t-il. Selon lui, il est impératif de maintenir le palais de justice ouvert pour maintenir les droits des accusés détenus. Il se réjouit également que les juges acceptent que certains accusés en liberté ne soient pas là. « On s’arrange pour le moment pour éviter que les gens ne se déplacent pour rien », dit-il.

Les juges se montraient en effet tolérants pendant la valse des comparutions. « [Mon client] a des symptômes. Étant donné la situation, je lui ai demandé de ne pas se présenter », a expliqué un avocat au juge.

Dimanche, des avocats criminalistes ont publié une lettre ouverte pour déplorer la situation. « Ces directives obligent donc un grand nombre de personnes […] à se présenter dans des salles à volume », déplorent-ils. « Les avocat-es en perdent leur latin. Imaginez le sort des justiciables faisant face seul à la justice », lit-on dans la missive.

Dans ce contexte, les criminalistes s’entraidaient lundi matin. Il était plusieurs à représenter des confrères et consœurs, comme Me Audrey Amzallag. « On a pris les choses entre nos mains, les travailleurs autonomes de la défense, pour essayer de s’entraider », explique-t-elle.

Selon elle, les autorités devraient mettre en place le report automatique des causes impliquant des accusés en liberté. « Ça devrait être reporté en bloc, que ce soit pour sentence ou pro forma ! », lance-t-elle.