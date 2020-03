(Québec) Le premier ministre François Legault ne fera pas une, mais bien deux conférences de presse lundi, dont l’une vise à dévoiler un plan d’aide à des travailleurs touchés par la crise de la COVID-19.

Tommy Chouinard

La Presse

Le plan concernera entre autres les personnes qui n’ont pas accès à l’assurance emploi. Québec débloquerait autour de 200 millions, selon des chiffres qui circulaient en matinée.

François Legault présentera les détails de ce plan à 16 h en compagnie du ministre du Travail, Jean Boulet, et du ministre des Finances, Eric Girard, qui préside l’équipe de vigilance économique mise sur pied la semaine dernière.

Plus tôt, à 13 h 45, M. Legault se présentera comme d’habitude devant la presse parlementaire pour faire un bilan quotidien avec la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. Il n’est pas prévu pour le moment d’annoncer de nouvelles mesures de restriction, indique-t-on.

Par ailleurs, environ 5000 personnes ont répondu à l’appel du gouvernement pour donner un coup de main dans le réseau de la santé. Il a invité dimanche toute personne ayant de l’expérience ou une formation en santé ou en services sociaux et qui souhaitent apporter son aide à écrire à l’adresse suivante : jecontribuecovid19@msss.gouv.qc.ca « On va payer, compenser les personnes pour leur cotisation, leur assurance […] et il n’y aura pas de pénalités sur le régime des rentes des gens qui sont à la retraite et qui reviennent », avait précisé la ministre McCann.