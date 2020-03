(New York) Pressé de toutes parts, le maire de New York a annoncé dimanche qu’il fermait à partir de lundi toutes les écoles publiques de la première ville américaine, fréquentées par quelque 1,1 million d’élèves, pour limiter la propagation du coronavirus.

Agence France-Presse

« J’ai le regret d’annoncer qu’à compter de demain nos écoles publiques seront fermées », a déclaré Bill de Blasio lors d’un point presse. Les écoles rouvriront « au plus tôt le 20 avril », a-t-il ajouté, en n’excluant pas qu’elles puissent rester fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire.

PHOTO EDUARDO MUNOZ, REUTERS Le maire de New York, Bill de Blasio

Le maire démocrate avait encore répété plus tôt dans la journée qu’il ferait tout pour éviter de fermer les quelque 1800 écoles publiques, pour éviter de perturber plus encore la capitale financière américaine et de mettre en difficulté tous les parents qui doivent continuer à travailler et de perturber les services de santé qui les emploient.