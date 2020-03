(Québec) Le Québec se barricade encore un peu plus afin de freiner la propagation de la COVID-19. Le premier ministre François Legault ordonne la fermeture des lieux de rassemblement comme les bars, les gyms, les cinémas, les bibliothèques et les stations de ski.

Il a fait cette annonce dimanche, alors qu’il y a 14 nouveaux cas de COVID-19 au Québec en 24 heures, ce qui fait porter le total à 35. Il s’agit de la plus forte augmentation quotidienne depuis le début de la propagation du nouveau coronavirus.

« On n’est pas surpris. On s’y attendait. Ça vient confirmer de mettre toutes les chances de notre côté pour ralentir la contagion au cours des prochains jours », a affirmé M. Legault.

Il demande donc de « fermer les lieux où les personnes se rassemblent ». On parle des bars, des salles d’entraînement, des spas, des saunas, des bibliothèques, des stations de ski, des centres d’amusement, des cabanes à sucre et des buffets. Dans le cas de restaurants, Québec demande de limiter le nombre de clients à 50 % de leur capacité. Les clients doivent être à une distance minimale d’un mètre les uns des autres.

Les épiceries et les pharmacies demeurent ouvertes. Québec ne demande pas non plus aux commerces de détail, comme les boutiques de vêtements, de fermer leurs portes. Il recommande aux Québécois de limiter leurs sorties à l’essentiel.

« On met beaucoup de restrictions dans votre vie normale, mais ce qu’on fait, ça va sauver des vies. Les Québécois sont faits fort et ensemble on est capable de gagner la bataille », a-t-il déclaré.

Depuis quelques jours, François Legault annonce des mesures exceptionnelles qui restreignent les libertés individuelles au nom de la protection de la santé de la population, du jamais-vu dans l’histoire du Québec.

Samedi, il a décrété l’état d’urgence sanitaire, ce qui lui permet d’avoir les coudées franches pour prendre des mesures exceptionnelles et agir sans respecter les règles normalement en vigueur. Il peut ainsi « ordonner toute mesure nécessaire pour protéger la santé de la population ».

François Legault dit avoir un « différend » avec son homologue fédéral Justin Trudeau au sujet des frontières. Pour le premier ministre du Québec, « ce serait mieux de ne pas accepter de touristes étrangers au Canada ».

Trois des 14 nouveaux cas identifiés par M. Legault avaient déjà été annoncés en fin de journée samedi. Parmi les 11 autres nouveaux cas, deux ont été détectés dans la région de Québec, deux en Montérégie, deux en Mauricie, un en Estrie, un à Montréal et un dans les Laurentides. Une personne « non-résidente du Québec, mais étant présente sur le territoire et s’étant fait tester au Québec » est également infectée. Il n’y a aucun détail pour un cas.

Toujours au Québec, 1186 personnes sont sous investigation, et 1890 tests ont donné un résultat négatif.