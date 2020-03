Depuis vendredi, certaines directions envoient des courriels aux élèves et parents en indiquant à ceux qui le souhaitent qu’ils peuvent se présenter à des heures bien précises lundi pour venir récupérer les souliers, livres, et autres effets personnels qu’ils ont laissés à l’école.

Le premier ministre François Legault a beau avoir signifié clairement samedi que toutes les écoles du Québec doivent demeurer fermées pour les deux prochaines semaines au moins, certaines invitent encore les parents à s’y présenter pour récupérer les effets personnels de leurs enfants, lundi.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Depuis vendredi, certaines directions envoient des courriels aux élèves et parents en indiquant à ceux qui le souhaitent qu’ils peuvent se présenter à des heures bien précises lundi pour venir récupérer les souliers, livres, et autres effets personnels qu’ils ont laissés à l’école. Jeudi, plusieurs ont quitté en fin de journée sans se douter qu’ils n’y remettraient pas les pieds pour quelques semaines.

Certains enseignants ont également été conviés à des réunions dans leurs écoles, lundi.

Or, le premier ministre a répondu samedi à la question d’un journaliste qui lui demandait si des enfants seraient autorisés à retourner à l’école. « Non, non, non, ce n’est pas vrai. On ne veut voir personne dans nos écoles à compter de lundi », a affirmé François Legault.

Plusieurs écoles ont depuis maintenu leurs invitations à s’y présenter lundi.

>>> Recevez chaque soir notre infolettre quotidienne sur la COVID-19

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE), un syndicat représentant plusieurs milliers d’enseignants, écrit à ses membres dimanche qu’une nouvelle directive sera envoyée par le ministère de l’Éducation plus tard dans la journée.

« Cette directive vise à rappeler que tous les établissements scolaires [écoles et centres] sont fermés conformément à la décision prise par le gouvernement », écrit la FAE.

La Commission scolaire de Laval a quant à elle publié un communiqué dimanche matin à l’intention des parents et membre du personnel. « […] malgré l’information qui vous avait été transmise vendredi dernier, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler les périodes prévues pour venir chercher vos effets personnels dans nos établissements », y lit-on.

La Commission scolaire de Montréal a aussi publié un message dimanche en affirmant qu’aucune visite à l’école ne serait permise malgré les invitations qui ont été envoyées.