La France ferme dès minuit les lieux «non essentiels» recevant du public

(Paris) Edouard Philippe a annoncé samedi soir la fermeture dès minuit et « jusqu’à nouvel ordre » de tous les « lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays », appelant les Français à des « sacrifices » et « plus de discipline » face à la pandémie de coronavirus.