Quatre cas de COVID-19 se sont ajoutés au bilan des personnes infectées au Québec samedi avant-midi, portant le total à 21 cas confirmés.

On compte actuellement huit patients atteints à Montréal et six en Montérégie.

Le bilan par région fait état de deux cas confirmés en Estrie et deux autres dans les Laurentides.

Le premier ministre François Legault fera à nouveau le suivi concernant les efforts pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans la province, samedi après-midi à Québec. Il sera accompagné du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, ainsi que de la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Bilan de samedi à 11 h

• 21 cas confirmés

• 8 sous investigation

• 1399 analyses négatives

