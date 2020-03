Assailli de questions par ses membres inquiets, le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec réclame du ministère de la Sécurité publique qu’il prenne des mesures le plus rapidement possible pour réduire les risques de contamination à la COVID-19 dans les 17 prisons du Québec.

Depuis mardi, représentants syndicaux et patronaux discutent des mesures qui pourraient être mises en place, mais au moment d’écrire ces lignes, aucune directive n’avait encore été émise.

« Le premier ministre fait tellement d’annonces que j’ai l’impression que les ministères ont de la difficulté à suivre », dit Mathieu Lavoie, président du syndicat.

« Si un détenu tombe malade, ça va se répandre comme une traînée de poudre dans la prison. Si un secteur complet d’une prison est contaminé, on fait quoi ? », demande le chef syndical, citant par exemple le Centre de détention de Montréal (Bordeaux) qui abrite 1400 détenus, et possède notamment deux pavillons de 180 détenus chacun.

Plusieurs cas de contamination à la COVID-19 dans l’une des 17 prisons du Québec ne seraient pas faciles à gérer ; une prison est un lieu clos et hautement sécurisé. Des détenus malades pourraient être isolés, mais le nombre de cellules d’isolement est limité. « Et on ne pourra pas faire 50 transports avec escorte vers des hôpitaux chaque jour », s’inquiète M. Lavoie.

Il y a une dizaine d’années, lors de la crise de la grippe H1N1, des mesures, qui ont donné des résultats, avaient été mises en place. Le syndicat propose qu’elles soient reconduites.

Il demande notamment la réduction du nombre de visites pour les détenus, un meilleur contrôle des visiteurs, l’arrêt des visites communautaires et un plan pouvant aller jusqu’à la fermeture complète des parloirs.

Il réclame également que les infirmières que l’on retrouve dans chaque prison puissent effectuer des tests de dépistage et des prélèvements, plutôt que ces opérations soient faites à l’extérieur des établissements carcéraux. Il souhaite aussi que les agents correctionnels aient tout l’équipement de protection nécessaire en cas d’intervention auprès d’un détenu malade.

Enfin, le syndicat demande d’afficher des notes sur les mesures d’hygiène, de limiter et même d’annuler les activités sociocommunautaires et autres en établissement, de limiter les entrées pour les peines discontinues, de limiter les transferts entre établissements et de définir des plans d’urgence dans chaque établissement, en lien avec les comités de santé locaux.

« Demain, on reçoit dans une prison un détenu qui a récemment voyagé en Amérique du Sud et nous ne savons pas comment réagir. Pourtant, ce n’est pas d’hier que l’on sait que la COVID-19 va arriver au Québec », déplore M. Lavoie.

La Presse a communiqué avec le ministère de la Sécurité publique du Québec. Une porte-parole nous a envoyé un courriel précisant que

différentes mesures sécuritaires ont été mises en place ou sont actuellement envisagées, et que celles-ci visent à prévenir les risques de contamination.

La porte-parole a donné en exemple une réduction des transferts entre les établissements de détention et la limitation des déplacements à l’intérieur des prisons.

« Les personnes prévenues continuent d’être conduites dans les palais de justice pour y comparaître lorsque leur présence est requise par le tribunal. L’utilisation de la visiocomparution et des visioparloirs pour les rendez-vous avec les avocats sont toutefois privilégiées dans la mesure du possible, et ce, en accord avec nos partenaires judiciaires. En ce qui concerne les visites aux personnes incarcérées, pour le moment les visites sans contact sont priorisées », a-t-elle écrit.

La Presse a également communiqué plus tôt cette semaine avec un responsable du Syndicat des agents correctionnels du Canada, pour vérifier si des mesures ont été prises dans les pénitenciers fédéraux qui se trouvent au Québec.

« Nous sommes en attente de directives de la part du Conseil du trésor », a répondu le responsable, précisant que l’anxiété de ses membres était généralisée.

