Médecins spécialistes: l’isolement volontaire augmenté d’un cran

(Montréal) La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) va plus loin que la directive du gouvernement : elle demande à ses médecins de se placer en isolement volontaire s’ils sont revenus de l’étranger depuis la semaine de relâche — et non pas juste à ceux qui reviendront au cours des prochains jours. Pas question de contaminer les patients, a déclaré vendredi la présidente de la FMSQ, Diane Francœur.