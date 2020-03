Vingt-neuf élections partielles prévues dans les municipalités du Québec sont reportées à une date ultérieure relativement à la COVID-19, annonce le gouvernement du Québec.

Kathleen Lévesque

La Presse

Les électeurs de six villes et villages étaient convoqués dimanche prochain, notamment dans le quartier de Saint-Léonard, à Montréal, pour exercer leur droit de vote afin d’élire une personne au poste de conseiller municipal. D’autres scrutins et journées de vote par anticipation étaient prévus entre le 15 mars et le 26 avril. Tout est reporté afin de « protéger la population ».

Les rassemblements occasionnés par la tenue du vote par anticipation ou d’un scrutin électoral représentent un risque évitable. Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

La ministre Laforest qui est responsable de l’application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM), fixera une nouvelle date pour tout scrutin reporté au cours des prochaines semaines. La proclamation de l’élection des candidats élus sans opposition est toutefois maintenue. Ces derniers entreront en fonction après avoir été assermentés dans les 30 jours suivants comme le prévoit la LERM.

« Il est de mon devoir de m’assurer que les élections municipales se déroulent dans des conditions qui facilitent le vote des électeurs et qui préservent leur santé et celle du personnel électoral », a-t-elle indiqué par voie de communiqué.

La ministre Laforest applique ainsi la consigne formulée jeudi par le premier ministre François Legault d’annuler les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes ou qui ne sont pas nécessaires, pour les 30 prochains jours. L’objectif est de tenter de freiner ou de ralentir la contagion au coronavirus.

Liste des 29 élections partielles reportées d’ici le 26 avril

Nom de la municipalité et date du scrutin

Montréal, 15 mars

Saint-Aimé-des-Lacs, 15 mars

Saint-Michel-du-Squatec, 15 mars

Notre-Dame-de-la-Merci, 15 mars

Lochaber-Partie-Ouest, 22 mars

Brome, 22 mars

Saint-Jean-de-Cherbourg, 22 mars

Saint-Damien, 22 mars

Vaudreuil-sur-le-Lac, 29 mars

Godmanchester, 29 mars

La Visitation-de-l’Île-Dupas, 29 mars

Léry, 29 mars

Waterloo, 29 mars

Côte-Saint-Luc, 5 avril

Rivière-Beaudette, 5 avril

Saint-Urbain-Premier, 5 avril

Saint-Isidore-de-Clifton, 5 avril

Saint-Louis-de-Gonzague, 26 avril

Armagh, 26 avril

Sainte-Anne-du-Lac, 26 avril

Saint-Camille, 26 avril

Saint-Norbert-d’Arthabaska, 26 avril

Mont-Laurier, 26 avril

La Bostonnais, 26 avril

Val-Alain, 26 avril

Hudson, 26 avril

Sainte-Sophie-de-Lévrard, 26 avril