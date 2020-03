Panique dans les magasins: «On ne prévoit aucune pénurie de nourriture», assure Legault

Des tensions s’installent dans les magasins alors que la panique et l’anxiété se sont emparées des consommateurs, effrayés à l’idée de manquer de provisions face à l’isolation préventive provoquée par la COVID-19, dont on tente d’éviter la propagation. Le premier ministre a cependant été clair : « On ne prévoit aucune pénurie de nourriture », a-t-il assuré vendredi midi.