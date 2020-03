Donald Trump déclare l’état d’urgence et promet un soutien de 50 milliards

(Washington) Le président Donald Trump a annoncé vendredi qu’il déclarait la pandémie de coronavirus une urgence nationale, cependant que Washington a du mal à fournir des secours aux Américains et que les autorités accélèrent le pas pour ralentir la propagation de l’épidémie.

Agence France-Presse

S’exprimant à la roseraie de la Maison-Blanche, M. Trump a affirmé : « Pour déclencher la pleine puissance des ressources du gouvernement fédéral, je déclare officiellement une urgence nationale » Il a affirmé que l’état d’urgence libérerait près de 50 milliards pour les États et les gouvernements locaux pour répondre à l’éclosion de la COVID-19.

Cette initiative forte, le plus souvent utilisée pour des catastrophes naturelles, permettra à l’État fédéral d’allouer des ressources pour venir en aide aux autorités locales.

Il dit n'avoir aucun symptôme

Il a par ailleurs affirmé n’avoir « aucun symptôme » du coronavirus, mais ajouté qu’il se fera probablement tester « prochainement ». Lors d'un souper officiel, la fin de semaine dernière, il a été en contact avec une personne ayant été récemment reçu un diagnostic positif de COVID-19.

Affirmant que les huit semaines à venir seront « cruciales », Trump a également annoncé vendredi « une forte hausse » des capacités à tester le virus aux États-Unis.

Il a également annoncé de nouvelles mesures pour élargir les capacités d’examen du coronavirus, son administration ayant été critiquée pour avoir été trop lente à rendre le test disponible.

« Nous annonçons un nouveau partenariat avec le secteur privé pour augmenter et accélérer énormément notre capacité à tester le coronavirus », a-t-il dit, ajoutant que les tests seront offerts au volant à certains endroits et un portail en ligne pour filtrer ceux qui souhaitent se faire tester.

M. Trump a déclaré qu’il accordait également au secrétaire de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar, le pouvoir de déroger aux réglementations et lois fédérales pour accorder aux médecins et aux hôpitaux une « flexibilité » dans les soins aux patients.

Pourtant, M. Trump a déclaré que les responsables ne veulent pas que les gens passent le test à moins qu’ils ne présentent certains symptômes. En l'absence de symptômes, le test « est totalement inutile », a affirmé M. Trump.

M. Trump a pris la parole tandis que les négociations se poursuivent entre la Maison-Blanche et le Congrès sur un plan d’aide, mais aucune percée n’a été annoncée, les démocrates de la Chambre se préparant à voter vendredi sur leur propre initiative.

Réserves de pétrole

Le président américain a aussi indiqué sa volonté de porter au maximum le niveau des réserves stratégiques de pétrole des États-Unis, dans le cadre des mesures d’urgence pour se prémunir d’une crise économique causée par la pandémie du coronavirus.

« J’ai également demandé au secrétaire à l’Énergie d’acheter à très bon prix de grandes quantités de pétrole brut pour le stockage aux États-Unis. Nous allons remplir les réserves stratégiques jusqu’au sommet, faire économiser des milliards aux contribuables américains, aider notre industrie pétrolière », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.