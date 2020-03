En direct

Ottawa réduira le nombre d'aéroports acceptant les vols étrangers

Justin Trudeau affirme qu'Ottawa réduria le nombre d'aéroports acceptant les vols étrangers au Canada. Franôis Legault avise la population de ne plus appeler la ligne 811, débordée, et de plutôt signaler le 1-877-644-4545. Enfin, les écoles et services de garde seront fermés pour deux semaines. Suivez notre couverture en direct de l'évolution de la COVID-19 au Québec et ailleurs dans le monde.