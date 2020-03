Mario Girard Chronique

L’anxiété épidémique

Jeudi matin, métro Rosemont. J’aperçois un homme assis sur un banc. Il porte un masque protecteur. « Allez-vous-en ! Je porte ça pour me protéger ! Allez-vous-en ! », répète-t-il en s’éloignant et en me lançant un regard horrifié lorsque je l’approche pour qu’il me parle de ses inquiétudes, de ses craintes.