La France ferme ses écoles et demande aux aînés de rester chez eux

(Paris) L’ensemble du système scolaire français sera fermé jusqu’à nouvel ordre dès lundi a annoncé jeudi le président Emmanuel Macron, en appelant les personnes de plus de 70 ans et les plus vulnérables à rester chez eux, pour se protéger de l’épidémie de coronavirus.