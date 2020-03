(Québec) Une entreprise biopharmaceutique de Québec a annoncé jeudi avoir franchi avec succès un premier pas vers la création d’un vaccin contre la COVID-19.

Gabriel Béland

La Presse

Medicago explique avoir produit avec succès des particules pseudo-virales (PPV) du coronavirus. Le candidat-vaccin sera ensuite soumis à des tests précliniques pour vérifier son efficacité. Si tout va bien, des tests cliniques sur des humains se tiendront dès cet été.

Les particules créées par l’entreprise visent à « leurrer le système », illustre Nathalie Landry, vice-présidente exécutive, Affaires scientifiques et médicales chez Medicago.

« Ces particules ont la même taille et la même apparence qu’un virus, mais ce n’est pas infectieux. Quand vous l’administrez à un humain, votre système le perçoit comme un virus et développe une très bonne réponse immunitaire, qui éventuellement va vous protéger du virus », explique-t-elle.

Medicago se félicite d’avoir produit le candidat-virus en seulement 19 jours. Les étapes de tests cliniques pourraient être menées rondement selon Mme Landry. « On est dans le cas d’une pandémie et les choses se font en accéléré. »

Si les tests du nouveau vaccin de Medicago sont concluants, l’entreprise pense pouvoir « produire des centaines de milliers de doses assez rapidement ».

Medicago compte 350 employés à Québec et 150 à Raleigh, en Caroline du Nord.

L’entreprise revendique plusieurs avancées, parmi lesquelles la production en 2009 d’un candidat-vaccin de grade recherche contre la grippe H1N1 et la fabrication de 10 millions de doses d’un vaccin influenza en 2012 pour le compte de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), branche du département de la Défense américaine.

