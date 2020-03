Mercredi midi, le Québec en est toujours à sept cas confirmés de COVID-19. Un total de 91 personnes auront leurs résultats incessamment et cela pourrait faire grimper d’un coup le nombre de personnes infectées.

Louise Leduc

La Presse

Mayssa Ferah

La Presse

Comme l’indique Marie-Claude Lacasse, porte-parole au ministère de la Santé et des Services sociaux, les tests ne se font plus à Winnipeg et ils arrivent beaucoup plus rapidement. Aussi, alors qu’on n’effectuait des tests que sur des personnes présentant un tableau clinique très précis jusqu’ici, on en fait maintenant sur tout Québécois qui revient de voyage et qui présente des symptômes.

Les deux nouveaux cas au Québec confirmés au Québec se trouvent dans la région de Montréal. Le premier patient hospitalisé à l’Hôpital général juif revient des Caraïbes et de Miami. Le second est de retour de République dominicaine et suit les consignes d’isolement.

Dans ces deux cas, précise Mme Lacasse, les passagers qui se trouvaient dans les trois rangées devant eux et dans les trois rangées derrière eux sont ou seront contactés par les autorités.

La santé publique a également annoncé hier qu’un des patients infectés, une citoyenne de Longueuil qui présentait alors des symptômes, a pris les transports en commun à Montréal et à Longueuil.

Le croisiériste qui est revenu à la fin février sort de la période d’incubation, tout comme les autres Québécois ayant aussi été de cette croisière au Mexique.

Les cas, personne par personne

-La personne rentrée d’Iran le 27 février demeure en isolement à la maison, à Verdun

-Le Québécois qui est revenu de l’Inde est allé à l’Hôpital juif. Il n’est pas certain qu’il y soit encore hospitalisé.

-Un autre voyageur revenu de France est encore en isolement en Montérégie, à la maison.

-Le croisiériste atteint est aussi à la maison, en isolement, en Montérégie.

-Un Québécois revenu de l’Europe du Nord-Ouest est en isolement, à Montréal

-La personne rentrée des Caraïbes et de Miami est hospitalisée à l’Hôpital juif

-Le dernier cas, celui allé en République dominicaine, est en isolement à la maison.

Notons que 465 analyses effectuées se sont révélées négatives.