Devant les « images choquantes » de Québécois qui ont voyagé dans le Sud en faisant fi des consignes sanitaires, le gouvernement Legault demande à Ottawa de mettre sur pied une série de mesures pour prévenir la transmission de la COVID-19 à leur retour.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Premièrement, ça prend une obligation de se faire tester avant de prendre son avion de retour au Québec », a martelé le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors d’une mêlée de presse tenue mardi après-midi à Montréal, en compagnie du directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

Québec affirme avoir aussi demandé la mise sur pied de tests de dépistage « rapides » dans les aéroports internationaux de Québec et de Montréal pour les voyageurs qui arriveront de l’extérieur. « Surtout, il faut une intensification du suivi de la quarantaine, ce qui est une responsabilité du fédéral », a insisté M. Dubé.

Ce dernier soutient que la volonté d’Ottawa d’appliquer ces mesures au début janvier n’est pas suffisante. « Ce n’est pas assez rapide d’attendre la semaine prochaine », a martelé le ministre, en assurant qu’il avait fait part de ses inquiétudes au gouvernement Trudeau. « La première chose qu’on aurait aimée, c’est qu’il n’y ait pas de voyages à l’étranger. On l’avait demandé, mais le fédéral n’est pas allé là », a-t-il ajouté.

Les images qu’on a vues des vacanciers dans le Sud sont choquantes pour tout le monde, surtout pour [...] les travailleurs de la santé. Christian Dubé, ministre de la Santé

M. Dubé dit s’inquiéter que la transmission communautaire soit « excessivement importante » alors que le nombre d’hospitalisations « ne cesse d’augmenter ». « On ne s’en va pas dans la bonne direction. Je ne sais que ce n’est pas ce que les gens veulent entendre, mais on a des décès chaque jour et des hôpitaux qui s’approchent dangereusement de leur capacité », a-t-il martelé.

L’élu caquiste, qui avait soutenu il y a quelques semaines qu’on allait « frapper un mur » en janvier si la transmission n’était pas maîtrisée, s’est montré plus pessimiste mardi. « Malheureusement, on se rapproche de ça. Et la seule façon d’y remédier, c’est de se plier aux consignes », a-t-il soutenu au passage. S’il n’est pas exclu de prolonger le confinement au-delà du 11 janvier, Québec affirme « qu’on n’est pas rendu là pour le moment ». « On est le 29 décembre. Donnons-nous encore une chance », a illustré M. Dubé.

Sur Twitter, le premier ministre François Legault a pour sa part dit vouloir « éviter de reproduire ce qui s’est passé après la semaine de relâche au printemps ».

Vers un changement dans la vaccination ?

Si la campagne de vaccination se déroule « selon le plan de match », le gouvernement Legault avoue qu’il se questionne sérieusement – comme d’autres provinces, dont l’Ontario – sur la nécessité de conserver la moitié des vaccins pour administrer une éventuelle deuxième dose, tel que prescrit par le fabricant Pfizer.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le Dr Horacio Arruda

« Dès le départ, on a voulu évaluer cette possibilité-là. C’est clair qu’on a une réflexion intense là-dessus. On va arriver avec une recommandation sous peu qui va être adaptée à la situation épidémiologique du Québec, c’est-à-dire une très grande circulation du virus », a soutenu le Dr Horacio Arruda.

Le vaccin va nous aider, c’est certain, mais en attendant, on doit tous tenir bon et respecter les mesures. Horacio Arruda, directeur national de santé publique

En début de semaine, une étude de l’Université de Toronto concluait en effet qu’il serait plus sage de vacciner massivement et rapidement la population avec toutes les doses disponibles, au lieu de garder la moitié des doses en réserve. Interpellé à ce sujet, le ministre Dubé a souligné qu’il a demandé aux autorités de Santé publique de déterminer si le Québec pouvait « forcer la main à Pfizer ».

Des 55 000 doses déjà reçues par le Québec, quelque 27 000 d’entre elles doivent actuellement être préservées, à cause de cette demande de Pfizer. M. Dubé, lui, affirme que la demande d’assouplissement du Québec serait probablement bien reçue par le fabricant américain, entre autres parce que la province a « respecté toutes ses règles ».