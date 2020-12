Les parties de hockey ne seront plus autorisées à compter de lundi sur les patinoires extérieures de Beaconsfield, suite à de nombreuses plaintes de citoyens en raison du comportement de certains joueurs.

Léa Carrier

La Presse

Aucun bâton ni rondelle ne sera autorisé sur la glace en tout temps, mais le patinage libre sera permis.

« Depuis l’ouverture des patinoires extérieures, plusieurs joueurs de hockey ont fait preuve d’un manque de civisme et n’ont pas respecté les règles sanitaires et d’utilisation des patinoires clairement affichées sur les sites, et ce malgré des avis et interventions répétés », a indiqué la Ville de Beaconsfield dans une publication sur Facebook.

Quelques jours avant, la Ville de Kirkland avait elle aussi annoncé l’ouverture de ses patinoires extérieures au patinage libre seulement.

Rappelons que le gouvernement du Québec a autorisé les activités de plein air durant les Fêtes, incluant le hockey, à condition d’être un maximum de huit personnes.