L’Ontario a confirmé samedi après-midi ses deux premiers cas d’infection de la nouvelle souche du coronavirus, devenant ainsi la première province canadienne à détecter la présence de ce variant qui est d’abord apparu au Royaume-Uni.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Ces cas sont un couple du Durham qui n’ont pas d’antécédents de voyages, d’expositions ni de contacts à risques élevés. Ces deux personnes ont été informées et sont en isolement, conformément aux protocoles de santé publique », a indiqué le gouvernement dans un communiqué officiel.

Barbara Yaffe, la médecin hygiéniste en chef adjointe de l’Ontario, souligne que la situation « renforce la nécessité pour la population de l’Ontario de rester à la maison le plus possible ». En effet, l’arrivée de la nouvelle souche du coronavirus en sol ontarien survient alors que la province a entamé samedi un nouveau confinement, dans l’objectif de ralentir la transmission marquée de la COVID-19.

Le service de santé de la région de Durham indique qu’il effectue actuellement « des recherches de cas et de contacts » pour déterminer si d’autres cas pourraient être décelés. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est aussi impliquée.

Plusieurs États concernés

D’abord apparu au Royaume-Uni, ce nouveau variant a été détecté dans plusieurs pays européens, dont le Danemark, la Belgique, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas ou la Suède notamment. Avec l’arrivée de vols internationaux, il était donc « attendu » que ce variant soit éventuellement identifié en Ontario, indiquent les autorités.

« Selon la modélisation et les études épidémiologiques, le variant […] se transmettrait plus facilement et plus rapidement, mais rien ne prouve qu’il risque davantage de causer des symptômes graves. Rien ne prouve non plus que les vaccins approuvés par Santé Canada seraient moins efficaces pour lutter contre le nouveau variant », a par ailleurs rappelé le gouvernement de Doug Ford.

Ce dernier réitère qu’il est urgent qu’Ottawa instaure un « programme de tests de dépistage » à l’aéroport international Toronto Pearson, où plusieurs avions en provenance de l’Europe atterrissent chaque jour. « Si le gouvernement fédéral n’accorde pas son soutien, le gouvernement de l’Ontario est prêt à faire cavalier seul », martèle-t-on au passage, en soulignant que les voyageurs internationaux posent un « risque accru » pour la transmission du nouveau variant.

Pour l’instant, les vols en provenance du Royaume-Uni sont suspendus au Canada, et ce jusqu’au 6 janvier minimalement. Samedi, l’Ontario a signalé samedi 2141 nouveaux cas et 38 décès liés à la COVID-19 dans l’ensemble de la province.