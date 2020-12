Les premières doses du vaccin contre la COVID-19 de Moderna sont arrivées au pays une journée après leur autorisation par Santé Canada. Le premier ministre Justin Trudeau s’est réjoui de la nouvelle en rappelant aux Canadiens de ne pas baisser la garde.

Mayssa Ferah

La Presse

« Elles font partie des 168 000 doses que nous recevrons d’ici la fin du mois et des 40 millions de doses que nous avons réservées de Moderna au total », a précisé jeudi le premier ministre sur Twitter.

Justin Trudeau souligne toutefois qu’il ne faut pas « baisser la garde », alors que la période des Fêtes se déroule dans des conditions particulières où les rassemblements demeurent interdits.

« Le vaccin sera inutile si vous tombez malade aujourd’hui, a-t-il plaidé. Portez le masque, lavez-vous les mains, évitez les rassemblements et utilisez [l’application] #AlerteCOVID. »

Santé Canada a donné le feu vert mercredi au deuxième vaccin contre la COVID-19. Au total, 1,2 million de doses sont attendues au Canada d’ici la fin janvier.

Le vaccin de Moderna est plus facile à transporter, entreposer et manipuler que celui de Pfizer. Les deux vaccins nécessitent une deuxième dose. Celle de Pfizer doit être administrée 3 semaines après la première dose et celle de Moderna 28 jours plus tard.