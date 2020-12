Alors que tout le Québec se prépare à un réveillon bien particulier, la COVID-19 ne prend pas de pause avec un record de cas quotidiens fracassé. On recense 2349 nouvelles infections et 46 décès supplémentaires.

Mayssa Ferah

La Presse

Ces 2349 nouveaux cas portent à 185 872 le nombre de cas rapportés à travers la province. Notons que 158 201 personnes sont désormais rétablies.

46 décès liés à la COVID-19 viennent alourdir le bilan. De ces 46 décès, 13 sont survenus dans les 24 dernières heures, 29 entre le 17 et le 22 décembre, 2 avant le 17 décembre et 2 à une date inconnue.

Mercredi, le bilan faisait état de 2247 cas quotidiens – alors un record - et 74 décès, le plus haut chiffre depuis un moment.

Quelque 1052 patients atteints du virus sont hospitalisés, soit 15 de moins que la veille. Parmi ceux-ci, 146 se trouvent aux soins intensifs. Il s’agit d’une hausse de 4 par rapport à mercredi.

Le nombre de tests de dépistage demeure élevé. Les prélèvements réalisés le 22 décembre s’élèvent à 40 358.

Les efforts de vaccination se poursuivent au Québec, avec 3942 doses administrées mercredi. Au total, 11 171 doses ont donc été injectées à la grandeur de la province.

Le bilan des données fera relâche les 25 et 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier, indique le ministère de la Santé. Une version allégée du bilan sera diffusée le 27 décembre et le 3 janvier. Elle comportera les données principales, soit les cas confirmés, le nombre global de décès et le nombre d’hospitalisations des jours précédents.



