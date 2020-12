2247 nouveaux cas et 74 décès de plus

La COVID-19 ne montre aucun signe d’essoufflement au Québec, alors que la Santé publique rapporte mercredi 2247 nouveaux cas de COVID-19, fracassant ainsi le record atteint la veille. On déplore également 74 décès supplémentaires, pendant que le nombre d’hospitalisations continue toujours d’augmenter.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données portent à 183 523 le nombre de personnes qui ont contracté la maladie depuis le début de la crise sanitaire, dont 156 275 personnes qui sont « désormais rétablies », selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

À ce stade-ci de la pandémie, 7867 Québécois ont succombé des suites de complications liées au virus. Notons qu’un décès a été retiré du cumulatif parce que l’enquête « a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19 ».

C'est à Montréal qu'on déplore le plus de décès ; la métropole enregistre à elle seule 24 morts supplémentaires, suivie de la Capitale-Nationale avec 12 ainsi que de la Montérégie et l'Estrie, qui déplorent chacune huit décès. La Mauricie-Centre-du-Québec recense pour sa part sept décès, alors que Chaudière-Appalaches et le Saguenay-Lac-Saint-Jean en comptent quatre. Enfin, les régions de Lanaudière, de l'Outaouais et des Laurentides enregistrent deux morts supplémentaires.

Par ailleurs, le nombre d’hospitalisations a grimpé de 12 par rapport à la veille ; on compte dorénavant 1067 personnes qui sont hospitalisées à l’échelle de la province. De ce nombre, 142 patients se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une hausse de cinq admissions en 24 heures.

Sinon, le nombre de tests de dépistage reste élevé ; en date de lundi, le Québec avait réalisé un total de 36 498 prélèvements. Québec précise également que 1891 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées dans la journée de mardi. Jusqu’ici, 7229 doses ont été données à la grandeur de la province, surtout à Québec et à Montréal, mais plusieurs campagnes sont en branle dans d’autres régions.

« La vaccination a commencé dans plusieurs régions : Saguenay, Capitale-Nationale, Mauricie-Centre-du-Québec, Montréal, Outaouais, Lanaudière et Laurentides. Les autres sites débuteront dans les prochains jours », a précisé le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur son compte Twitter.

Mardi, le Québec avait rapporté mardi 2183 infections supplémentaires, en déplorant également 28 décès de plus, avec un bond de sept hospitalisations.

La COVID-19 en graphiques

Suivez la progression de la pandémie en temps réel dans notre page de graphiques interactifs.