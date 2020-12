2183 nouveaux cas et 28 décès de plus

La croissance de la pandémie de COVID-19 continue au Québec, alors que les autorités rapportent mardi 2183 infections supplémentaires, surpassant ainsi la barre des 2000 pour une quatrième journée consécutive. On déplore également 28 décès de plus, pendant que le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Toutes ces nouvelles données portent à 181 276 le nombre de personnes qui ont contracté le virus depuis le début de la crise sanitaire, dont 154 673 qui sont « désormais rétablies », selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Au total, 7794 Québécois ont jusqu’ici succombé des suites de complications liées à la COVID-19. C'est dans la région de la Capitale-Nationale qu'on recense le plus de décès, avec dix. La région totalise d'ailleurs 219 cas en une seule journée, soit une hausse marquée par rapport à la veille. À Montréal, ce chiffre est aussi en hausse : 893 infections individuelles sont rapportées mardi, un sommet dans les sept derniers jours.

La Montérégie déplore de son côté cinq décès. On enregistre également 337 cas dans cette région qui demeure en état d'alerte, contre 262 la veille.

De plus, les régions de la Mauricie-Centre-du-Québec, de l'Estrie et de Montréal recensent chacune trois morts, suivies de Chaudière-Appalaches avec deux. Un décès s'ajoute également au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans Lanaudière.

Des hospitalisations toujours en hausse

Par ailleurs, les autorités enregistrent une hausse de sept hospitalisations par rapport à la veille ; on compte actuellement 1055 patients qui sont hospitalisés, dont 137 se trouvent toujours aux soins intensifs, soit une baisse quotidienne de neuf cas.

Le nombre de prélèvements, lui, est en baisse par rapport à la moyenne. Dimanche, la province n’a réalisé que 26 130 tests de dépistage, un chiffre nettement moins élevé que dans les derniers jours, comme c’est souvent le cas le week-end.

Quelque 437 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées lundi, pour un total de 5273 jusqu’ici à l’échelle du Québec. La majorité de ces vaccins ont été données à Québec (3070) et à Montréal (2110), mais 93 d'entre eux ont néanmoins été faits en Outaouais.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a révélé que 18 sites avaient reçu leurs vaccins lundi, dont trois qui « ont même déjà débuté la vaccination, soit deux CHSLD à Montréal et un en Outaouais ». « Les autres sites commenceront à vacciner aujourd'hui et demain », a promis l'élu caquiste.

En début de semaine, la Santé publique avait recensé 2108 nouveaux cas ainsi que 30 décès supplémentaires. Le nombre d’hospitalisations avait aussi bondi de 38, alors que les hôpitaux continuent d’être sous pression partout au Québec.

