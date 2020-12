Vaccination contre la COVID-19

La Montérégie débutera par les travailleurs de la santé

Alors que la vaccination contre la COVID-19 continue de se déployer lundi aux quatre coins du Québec, en Montérégie, ce sont les travailleurs de la santé œuvrant en CHSLD et en ressources intermédiaires, et non les résidants, qui seront vaccinés en premier.