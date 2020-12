(Montréal) Le Bloc québécois demande à Ottawa de suspendre temporairement les vols en provenance du Royaume-Uni, puisqu’une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus serait en circulation.

Mathieu Paquette

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, le parti fédéral demande au premier ministre Justin Trudeau de poser un « geste préventif » et « nécessaire » en suspendant l’arrivée de passagers en provenance du Royaume-Uni au Québec et au Canada.

Le gouvernement met beaucoup l’accent sur des actions spectaculaires qui impliquent beaucoup d’argent, mais les mesures de santé publique passent aussi par des décisions qui demandent un peu de courage et de détermination. Le chef du Bloc québécois, Yves François Blanchet

Lundi dernier, une nouvelle variante du coronavirus responsable de la COVID-19 a été détectée au Royaume-Uni. Dans les jours qui ont suivi, de nombreuses restrictions ont été annoncées pour freiner la propagation de cette nouvelle souche du virus, qui serait beaucoup plus contagieuse que les précédentes.

De nombreux pays européens, dont la France, l’Italie, l’Allemagne et la Belgique, ont annoncé dimanche qu’ils suspendaient temporairement les vols directs entre leur pays et le Royaume-Uni.

Selon M. Blanchet, il serait de la responsabilité du gouvernement de déterminer la durée de la fermeture de la frontière canadienne avec le Royaume-Uni.

« Ce pourrait être des semaines, ou même des mois », a-t-il affirmé. Le chef du parti a aussi indiqué que la durée de la fermeture de la frontière pourrait être réévaluée sur une base régulière, comme c’est le cas avec la frontière canado-américaine.

« C’est [une mesure] qui pourrait déplaire, mais c’est ce dont nos gens les plus vulnérables ont besoin », a fait savoir M. Blanchet.

Au début de la pandémie, le Bloc a souvent critiqué la lenteur du gouvernement fédéral, qui avait mis plusieurs jours avant de fermer ses frontières aux voyageurs étrangers.

« On ne saura jamais ce qu’il serait arrivé si le gouvernement canadien avait été plus rapide, mais on doit supposer qu’une fermeture plus tôt et plus rigoureuse des frontières aurait pu amoindrir le choc de la pandémie au Québec et au Canada », a expliqué la porte-parole du parti en matière de Sécurité publique, Kristina Michaud.

« Alors qu’un vaccin commence à peine à être administré, il ne faut pas prendre des risques », ajoute-t-elle dans le communiqué.

Un climat plus tendu à Ottawa

Au moment de rendre public son communiqué, le chef du Bloc québécois n’avait pas discuté avec le gouvernement pour lui faire part de sa demande.

Il déplore d’ailleurs une « approche plus partisane qui a pris le dessus » à Ottawa.

« Le niveau de confiance n’est pas ce qu’il a déjà été », a affirmé M. Blanchet.

La Presse Canadienne a transmis une demande d’entrevue au cabinet de la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, mais on ne lui a pas répondu. Toutefois, Mme Hajdu a indiqué sur son compte Twitter que le premier ministre Justin Trudeau et elle s’étaient réunis avec leurs collègues du Groupe d’intervention en cas d’incident « pour discuter de la variante identifiée au Royaume-Uni du virus qui cause la COVID-19 », dimanche après-midi.